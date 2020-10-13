В Казани из-за гибели в траншеи двух мужчин возбудили уголовное дело

С места происшествия. Фото прокуратуры РТ

В Казани начато расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц". Его возбудили по факту гибели двух мужчин.

Напомним, утром 13 октября во время прокладки канализационных труб в частный дом на улице Жасминной в Приволжском районе столицы республики в траншее на глубине 2 метров обвалившимся грунтом засыпало 57-летнего хозяина жилья и 36-летнего рабочего. Очевидцы и спасатели раскопали завалы, но медики констатировали смерть обоих пострадавших.

По предварительным данным, стены выкопанной траншеи не были укреплены. На месте происшествия работали сотрудники прокуратуры, полиции и МЧС Татарстана.