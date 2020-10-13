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Жительница Чувашии перевела "иностранному военному доктору" почти 2 миллиона рублей

Мужчина обещал вернуть деньги, но не сделал этого
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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После перевода денег мужчина перестал выходить на связь.

После перевода денег мужчина перестал выходить на связь.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

42-летняя жительница Чувашии познакомилась в интернете с мужчиной. Он представился военным доктором иностранного государства. Они переписывались в течение нескольких месяцев. И спустя это время мужчина начал просить у виртуальной собеседницы деньги.

- Под предлогом прекращения военной службы незнакомец попросил ее одолжить деньги, а также на авиабилеты и прохождение медосмотра. Обещал все вернуть по возвращению домой. Жительница Чувашии поверила незнакомцу и выслала ему почти 2 миллиона рублей. Когда же у женщины закончились сбережения, "иностранец" исчез и перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность злоумышленника устанавливается.

Криминал