Более 1300 человек нарушили масочный режим в общественном транспорте Казани

Фото: Мэрия Казани.

В общественном транспорте Казани продолжаются проверки по соблюдению пассажирами и членами экипажей масочного режима. Так, с 5 по 9 октября сотрудники комитета по транспорту совместно с контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий выявили более 1300 нарушителей.

Проверка проходила на маршрутах 13 транспортных предприятий и в метрополитене. В итоге в автобусах, трамваях и троллейбусах выявили 667 нарушителей масочного режима. Из них 648 пассажира надели маску на месте, 19 пассажиров-нарушителей высадили из общественного транспорта.

В метрополитене выявлено 640 пассажиров без средств индивидуальной защиты. Из них 633 пассажира надели маску после замечания, один был высажен, еще на шестерых пассажиров составлены протоколы.