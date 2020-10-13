В Ульяновской области водитель без прав устроил ДТП, в которой погиб его пассажир

Водитель попал в больницу, пассажир погиб Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария произошла 12 октября в 23.42 на 236 километре автодороги «Подъезд к городу Ульяновску в Сенгилеевском районе области. По предварительным данным, 22-летний водитель отечественной легковушки "Лада Самара", не имеющий водительских прав, на скорости врезался в припаркованный на обочине фургон ГАЗ. Последним управлял 30-летний водитель.

Водителя легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции МВД Ульяновской области. А вот его пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте аварии.