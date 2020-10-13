Житель Казани подарил мошенникам более 1,3 миллионов рублей

Мужчина поверил мошеннице и лишился кругленькой суммы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Еще один житель Казани попался на уловку мошенников. На сей раз не повезло 35-летнему мужчине. Он лишился кругленькой суммы - более 1,3 миллионов рублей.

В полиции мужчина рассказал, что ему на мобильный телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она пояснила, что ее коллеги предотвратили попытку несанкционированного доступа к счету мужчины, на котором хранилось более 1,2 миллионов рублей.

Звонившая предложила казанцу снять деньги и перевести их в сейфовую ячейку банка-партнера. Далее в одном из мессенджеров ему пришло сообщение об открытии сейфовой ячейки на его имя.

Сотрудница банка сказала, что через мобильное приложение необходимо открыть новую карту. Следуя указаниям сотрудницы, он ввел свои анкетные данные, а также номер карты, который продиктовала ему женщина, выдав данную информацию за номер сейфовой ячейки. Далее потерпевший прошел к ближайшему банкомату и снял все сбережения. После внес их на счет другого банка. Все это время женщина оставалась с ним на связи.

Кроме того, лжесотрудница банка порекомендовала потерпевшему перевести денежные средства еще и с имеющегося у мужчины кредитного счета. Так, он перевел еще более 92 тысяч рублей на продиктованный ему счет.

Позже потерпевший решил обратиться в отделение банка, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников. Таким образом, потерпевший перечислил неизвестным более 1,3 миллиона рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.