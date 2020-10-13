Без осадков и до +18 градусов: Прогноз погоды в Татарстане на 14 октября 2020

В целом по Татарстану осадков также не ожидается. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Осень продолжает радовать жителей Татарстана теплой и ясной погодой. Хоть на выходных уже грядет похолодание, сейчас еще можно насладиться последними теплыми днями. Так, 14 октября, например в Казани, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +18 градусов.

В целом по республике также ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Днем - до 19 градусов со знаком "плюс".