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Происшествия

В Чувашии из-за горящей легковушки "Волги" пострадал пенсионер

Мужчину с места происшествия госпитализировали в больницу с ожогами рук
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Автомобиль выгорел почти полностью

Автомобиль выгорел почти полностью

Фото: МЧС Чувашии

Легковушка "Волга" в деревне Сыбайкасы Моргаушского района республики загорелась в 22.26 в понедельник, 12 октября. Автомобиль, который был выпущен в 2003 году, стоял возле частного дома. 68-летний хозяин, заметив возгорание, поспешил на улицу и начал тушить огонь.

Тем временем соседи вызвали пожарных, которые в итоге и потушили горящую машину. Ее владелец в попытках самостоятельно справиться с пламенем получил ожоги рук. На место происшествия вызвали медиков "скорой", они приняли решение госпитализировать пенсионера.

- Автомобиль выгорел полностью. Причина пожара выясняется, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Сумма ущерба, причиненного огнем, уточняется.

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