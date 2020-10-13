В Чувашии из-за горящей легковушки "Волги" пострадал пенсионер

Автомобиль выгорел почти полностью Фото: МЧС Чувашии

Легковушка "Волга" в деревне Сыбайкасы Моргаушского района республики загорелась в 22.26 в понедельник, 12 октября. Автомобиль, который был выпущен в 2003 году, стоял возле частного дома. 68-летний хозяин, заметив возгорание, поспешил на улицу и начал тушить огонь.

Тем временем соседи вызвали пожарных, которые в итоге и потушили горящую машину. Ее владелец в попытках самостоятельно справиться с пламенем получил ожоги рук. На место происшествия вызвали медиков "скорой", они приняли решение госпитализировать пенсионера.

- Автомобиль выгорел полностью. Причина пожара выясняется, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Сумма ущерба, причиненного огнем, уточняется.