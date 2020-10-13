В Татарском театре кукол "Экият" пройдет премьера нового бэби-спектакля

В Татарском государственном театре кукол "Экият" состоится премьера новго спектакля для самых маленьких зрителей. Бэби-спектакль "Приключения пингвиненка Пинка" представят 17 октября. Эту пьесу написала Альбины Галиуллиной и благодаря этому стала победительницей конкурса "Новая пьеса для театра кукол" в номинации "Пьеса для самых маленьких".

Малышей ждет веселая, яркая, динамичная, необычайно красочная и музыкальная постановка, которая будет доступная для малышей от восьми месяцев до трех лет. Юным зрителем расскажут про удивительные приключения пингвиненка и его друзей. Сами зрители окажутся вовлечены в действие, это интерактивный спектакль, позволяющий ребенку познать мир в ощущениях, красках, звуках.

Это спектакль "на диване" - камерная обстановка, красочные персонажи, уютные мягкие подушки – пуфы создадут благоприятную обстановку для просмотра спектакля малышами и приобщения к искусству театра кукол.