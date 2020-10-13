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Зимняя рыбалка в Татарстане 2020 - 2021: любителям подледного лова советуют потерпеть до конца ноября

Именно в это время толщина льда может достичь необходимых 10 сантиметров
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Рыбакам советуют не находиться вблизи большого количества лунок.

Рыбакам советуют не находиться вблизи большого количества лунок.

Фото: Алена ПРОКИНА

Особое внимание зимой уделяется любителям подледной рыбалки. По словам главного государственного инспектора ГИМС Татарстана Юрия Венедиктова, ежегодно в зимний период в республике регистрируется от 88 до 96 мест массового выхода рыбаков на лед. При этом общая их численность достигает десятков тысяч человек. С начала ледостава МЧС Татарстана выставит в местах наибольшего скопления рыбаков 9 круглосуточных спасательных постов с судами на воздушной подушке.

Юрий Венедиктов при этом отметил, что в Татарстане завершить период навигации маломерных судов предполагается 20 ноября. После чего любителям подледной рыбалки необходимо дождаться становления крепкого прочного льда - толщиной более 10 сантиметров.