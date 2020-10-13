"Там много промоин, которые не видны со стороны": Эксперт назвал самый опасный водоем в Татарстане зимой

Несмотря на предупреждения и запрещающие знаки, люди продолжают выходить на лед замерзшего озера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень уже достигла своей середины. В ноябре температура воздуха традиционно опускается ниже нуля, а значит, водоемы начнут замерзать. Во всех муниципальных районах и городах Татарстана будет организована работа сводных мобильных патрульных групп вблизи водных объектов. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

Одним из водоемов, на котором специалисты регулярно выявляют нарушителей, выходящих на лед, является озеро Кабан в Казани. По словам Юрия Венедиктова, это один из наиболее опасных в период ледостава и в зимнее время водоемов, так как температура воды в нем непостоянная.

- На озере Кабан температура воды может колебаться и в зимнее время доходить до +5 градусов. Там много промоин, которые не видны со стороны, как ни приглядывайся. На этом озере выставлены запрещающие аншлаги, всегда работают сводные мобильные патрульные группы, но горожане продолжают нарушать. Надо понимать, что в подобных случаях лед никто не проверяет, там нет никаких спасательных постов, поэтому рисковать нельзя, - пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.