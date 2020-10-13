Штраф до 400 тысяч рублей: сколько именно татарстанцы заплатят за самовольный выход на лед

Татарстанцам советуют без лишней необходимости не выходить на лед. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на многочисленные предупреждения, татарстанцы продолжают выходить на замерзшие водоемы и гулять по льду. При этом, далеко не всегда толщину ледяного покрова можно оценить. Как итог - ежегодные происшествия, когда люди оказываются в ледяной воде.

С ноября около водных объектов начнут дежурить мобильные патрульные группы, которые будут работать в течение всего периода ледостава.

- Основная цель этих групп – пресечение выхода граждан на лед при его толщине менее 7 сантиметров. При выявлении данного факта предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа, - отметил в преддверии начала холодов начальник ГИМС Татарстана Юрий Венедиктов.

Размер штрафа для физических лиц составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 70 тысяч рублей.

При выявлении факта несанкционированного съезда автотранспорта на лед также предусмотрен административный штраф: для физических лиц – от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 8 до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.