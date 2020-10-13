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Зимой в Татарстане будут работать 4 ледовые переправы

Стал известен список мест, где автомобилистам разрешат передвигаться по льду
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Лед на переправах будет под постоянным контролем.

Лед на переправах будет под постоянным контролем.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с приближением периода ледостава водные объекты представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Ежегодно в это время регистрируются случаи провала людей под лед. Согласно действующему законодательству, запрещается выход или выезд на лед водных объектов при его толщине менее 7 сантиметров.

Переходить или переезжать через водный объект на транспорте можно только по ледовым переправам. В предстоящий зимний сезон в республике планируется освидетельствовать и допустить к эксплуатации 4 ледовые переправы: Старое Аракчино – Верхний Услон (Верхнеуслонский район), Зеленодольск – Нижние Вязовые (Зеленодольский район), Соколки – Новозакамский (Мамадышский район) и Покровское – Красный ключ (Елабужский район).

- Главная функция переправ – создание дороги для транспорта. Но по бокам от этой дороги также оборудуются пешеходные переходы. Лед на переправах проверяется, получает освидетельствование, пересечение водоемов контролируется, – пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.