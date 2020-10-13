"Широкий тротуар, велосипедная дорожка и парковочные карманы: Как казанская улица Марджани изменилась после реконструкции

Фото: мэрия Казани.

В рамках реконструкции набережной озера Нижний Кабан в Казани проведено благоустройство улицы Марджани, на участке от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана. Работы велись в летний период – на проезжей части проложена брусчатка, появились совмещенные пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями.

Нововведения внедрены для снижения скорости автомобилей (двигаясь по брусчатке, водители интуитивно сбавляют скорость), повышения безопасности пешеходов при переходе проезжей части от набережной к Старо-Татарской слободе.

Как отметил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров, это первая полноценная в городе проезжая часть, на которой проложена брусчатка.

Также на обновленном участке улицы Марджани введено ограничение скорости до 20 км/ч и установлены уменьшенные дорожные знаки (40 на 40 сантиметров). Некоторые знаки объединены, например, знак «Парковка» (парковочное место)» объединен со знаком «Способ постановки транспортного средства на стоянку», чтобы не устанавливать дополнительную табличку. Использовались и современные типы ограждений – антипарковочные брендированные столбики, которые не «засоряют» панораму набережной озера Кабан и исторических зданий Старо-Татарской слободы.

Благодаря проведенным работам на улице Марджани появился широкий тротуар вдоль набережной, отделенная велосипедная дорожка, парковочные карманы, на тротуаре вдоль домов теперь есть возможность размещения столиков летних кафе.

Напомним, реконструкция набережной озера Нижний Кабан является одним из самых масштабных и важных проектов городского благоустройства. Первый этап – на участке от театра имени Камала до «Планеты Фитнес» – завершился в 2018 году. Протяженность второй очереди общественного пространства составляет почти 2 километра и охватывает новые участки набережной – от улицы Хади Такташа до улицы Назарбаева, по мосту, соединяющему две стороны озера, а также по улице Марджани в Старо-Татарской слободе. Работы на объекте продолжаются.