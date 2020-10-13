"Никто не знает меня, но все любят одежду и моду": Игрок УНИКСа рассказал, как во время коронавируса выпустил собственный бренд одежды

Фото: БК УНИКС.

Новичок казанского УНИКСа Айзея Канаан, как выяснилось, не только профессиональный баскетболист, но и гендиректор собственной компании. В интервью клубной пресс-службе американский легионер рассказал, как решил выпускать собственную линию одежды и чем ему в этом помог коронавирус.

- Когда началась эта история с COVID – 19, у меня появилось время на мои идеи, которые я всегда хотел воплотить вне баскетбола. Я – профессиональный баскетболист, но я ещё и генеральный директор собственной компании. Понимаешь, руководитель. Я просто хотел сделать бренд для себя. Никто не знает меня, но все любят одежду и моду. Идея была в том, чтобы создать линию одежды для спорта, также пригодную для ежедневного ношения. Хотел, чтобы она всем понравилась. А лого – это мои инициалы, имя и фамилия. Логотип значит для меня многое, потому что обозначает для меня поддержку. Мне нравится, что дети, студенты – баскетболисты могут получить частичку меня. Они могут носить мою одежду, поддержать меня. Просто хотел дать людям то, в чем они могут ходить. Если я их любимый игрок, они всегда найдут тут что-то, что им подойдет, всегда напомнит обо мне, будет меня символизировать, - рассказал баскетболист.

Отметим, что Канаан перешел в УНИКС минувшим летом. До переезда в Казань он никогда не играл в Европе. Всю карьеру он провел в Америке, в том числе в НБА, где сыграл 235 матчей.