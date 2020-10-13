"Я был удивлен, когда приехал": Американец из УНИКСа рассказал, как согласился переехать в Россию

Фото: БК УНИКС.

Одним из самых ярких новобранцев в российском баскетболе в межсезонье стал Айзея Канаан. 29-летний американец почти всю карьеру, если не считать недолговременной отлучки в Китай, провел на родине. выступая, в том числе за команды НБА. В общей сложности в сильнейшей лиге мира он провел 235 матчей.

Однако летом он решил кардинально изменить свою жизнь и впервые согласился на полноценный отъезд - в казанский УНИКС. В интервью клубной пресс-службе он рассказал, как решился на переход.

- Когда мне позвонил мой агент и спросил меня "Что я думаю о том, чтобы поехать в Россию", я такой "Россия????". Я никогда не бывал тут, знал о чем-то только из телевизора. Вообще не представлял, что ожидать. Поэтому решил ехать и там разбираться. И я был удивлен, когда приехал. Мне очень все понравилось. Не холодно. Я знаю, что холода ещё наступят, но город красивый. Много хорошего уже увидел, чего вообще не рассчитывал увидеть. В общем, планирую изучить город, - заявил Канаан.