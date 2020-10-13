Встреча спустя семь месяцев: УНИКС готовится принять "Партизан" в Казани

Фото: БК УНИКС.

В марте 2020 года баскетболисты УНИКСа были полны решимости побороться за главный трофей Еврокубка. Казанцы прошли два групповых этапа и 20 марта должны были сразиться в четвертьфинале с сербским "Партизаном".

Правда, командам так и не суждено было сыграть. Из-за коронавируса игру несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили, как собственно, и весь финальный турнир.

И вот, спустя почти 7 месяцев "Партизан" все же доберется до Казани. Жребий свел команды уже на первом групповом этапе нынешнего сезона. К очному поединку команды подходят в равных условиях. У обеих команда по 1 победе и 1 поражению.

- "Партизан" - очень хорошая команда, с сильным составом. Они практически не меняли состав с прошлого сезона, что, конечно, является их преимуществом перед нами. Нам нужно активно защищаться, потому что они считаются очень забивающей командой. Все это время мы активно тренировались и работали над командным взаимодействием. Поэтому собираемся бой нашим соперникам и выиграть эту домашнюю встречу, - прокомментировал предстоящий матч форвард УНИКСа Георгий Жбанов.

Матч между УНИКСом и "Партизаном" состоится в Казани 14 октября. Начало поединка - в 19:00.