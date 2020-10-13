В Ульяновской области подсчитали, сколько спецтехники надо для борьбы со снегом

В регионе уже есть необходимое количество пескосоляной смеси. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ульяновская область постепенно готовится к началу зиму. Так, сейчас уже началась проверка готовности спецтехники к началу снегопадов.

- В прошедшие выходные дни во многих регионах страны уже выпал первый снег. В ближайшее время посмотрим, как проходит подготовка спецтехники к зимнему содержанию автомобильных дорог и общественных территорий в разрезе каждого муниципального образования. Необходимо убедиться, что работа будет организована в соответствии с технологическими картами. Это касается не только отрасли дорожного хозяйства, но и обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, - подчеркнул губернатор области Сергей Морозов.

По информации Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, практически во всех муниципальных образованиях произведены закупки пескосоляной смеси в необходимом объеме. Заготовленный противогололедный материал будет проверен лабораторией Департамента автомобильных дорог региона на соответствие качества и возможности применения для ликвидации зимней скользкости. Для очистки трасс в зимний период планируется задействовать 272 единицы дорожной техники.

- По опыту очистки автомобильных дорог за прошлые годы, установлено, что единовременно при средних снегопадах на очистку трасс задействуется порядка 240 единиц дорожной техники. При обильных снегопадах будут привлекаться снегоуборочная техника сторонних организаций и фермерских хозяйств. В первую очередь, спецтехника будет задействована на очистке областных автодорог и школьных автобусных маршрутов, затем - на подъездах к тупиковым селам и на автодорогах с малой интенсивностью движения, - рассказал Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев.