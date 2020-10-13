В Казани двух рабочих насмерть завалило землей в котловане

С места происшествия. Фото прокуратуры Татарстана

Собственный источник "Комсомолки" сообщает, что сегодня утром во время прокладке канализационных труб в частный дом на улице Жасминной в Приволжском районе столицы республики в котловане землей завалило двух мужчин.

Фото: ЗПСО№2 МЧС Татарстана.

Одного из них - 57-летнего мужчину, еще до приезда спасателей вытащили из траншеи очевидец. Другого - 36-летнего жителя Казани, извлекли спасатели ЗПСО№2 МЧС Татарстана.

Фото: ЗПСО№2 МЧС Татарстана.

На место происшествия выехали прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора района Ильнур Гаянов, сообщили в прокуратуре Татарстана.