В Ульяновской области под колесами иномарки погибла женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября в 19.13 в Сенгилеевском районе Ульяновской области. Там на 43 километре автодороги «Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино - Байдулино» под колеса автомобиля «Фольксваген» попала 46-летняя женщина-пешеход. Травмы оказались смертельными - она погибла на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.

Во время разбора происшествия выяснилось, что 38-летний водитель сбил пешехода, которая шла вдоль проезжей части дороги в попутном направлении, то есть нарушила правила дорожного движения - она должна была двигаться по встречной полосе.