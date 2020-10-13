В Татарстане скончалась директор школы, предположительная причина - covid-19

Женщину госпитализировали в госпиталь Фото: Олег УКЛАДОВ

Печальное известие пришло из поселка Васильево в Зеленодольского района республики. Скончалась директор средней школы №2 Елена Егорова. 52-летняя женщина была госпитализирована в госпиталь, где лечат от COVID-19.

Родители учеников взволнованы и требуют отправить детей на досрочные каникулы. Они предполагают, что причиной гибели женщины стала коронавирусная инфекция.

В свою очередь пресс-служба администрации Зеленодольского района заверяет, что нет причин для беспокойства - специалисты Роспотребнадзора Татарстана провели в школе полную дезинфекцию.