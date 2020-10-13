В Чувашии отправлены на карантин персонал и пациенты психоневрологического диспансера

Ситуация находится под контролем Олега Николаева. Фото правительства Чувашии

Во время еженедельного совещания у главы Чувашии Олега Николаева министр здравоохранения региона Владимир Степанов сообщил о том, что заболели пациенты Калининского психоневрологического диспансера. Все началось с 10 октября, когда два пациентки пожаловались на плохое самочувствие. У них поднялась температура и заболела голова. Проведенная компьютерная томография показала у одной признаки пневмонии и 5% поражение легких.

Женщину госпитализировали в инфекционный стационар - у нее есть сопутствующие заболевания. К вечеру 10 октября заболели уже 12 человек. У всех температура поднялась до 38 градусов.

Ситуацию взял под свой контроль глава республики. В Калининском ПНД запрещены переходы с этажа на этаж, в понедельник взяли тесты на covid-19 у всех 49 сотрудников и пациентов медучреждения.