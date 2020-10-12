12 октября 2020 года в Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

Число летальных случаев от коронавируса с начала пандемии в Татарстане достигло 90. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 12 октября, Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от коронавируса.

В первом случае 74-летнего пациента доставили в республиканскую инфекционную больницу в Казани. У него была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония. Состояние пожилого мужчины еще и осложнялось наличием у него серьезных хронических заболеваний. В итоге, несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

- COVID-19 у мужчины был идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, - уточнили в Минздраве Татарстана.

Второй смертельный случай произошел в ЦРБ Тукаевского района. Туда с внебольничной двусторонней пневмонией была доставлена 75-летняя женщина. Лечение не помогло, и пенсионерка скончалась в больнице. Наличие COVID-19 у данной пациентки было подтверждено в результате лабораторного исследования.

В результате этого число летальных случаев от коронавируса с начала пандемии в Татарстане достигло 90.