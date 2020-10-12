В Татарстане перестали прививать от гриппа – первая партия вакцины заканчивается

Некоторые организации сейчас сигнализируют о том, что из-за отсутствия препарата вакцинация приостановлена. Фото: Анастасия Осипова

В этот понедельник, 12 октября, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что первая партия вакцины, которая была поставлена в республику, исчерпана. Поэтому некоторые организации сейчас сигнализируют о том, что из-за отсутствия препарата вакцинация приостановлена.

По словам Жаворонкова, Татарстан ждет новой партии вакцины от гриппа и есть надежда, что она будет поставлена уже на этой неделе или в начале следующей. Тогда прививки от гриппа, в том числе и непосредственно в поликлиниках, снова продолжат делать.

Напомним, в 2020 году вакцинацией в Татарстане запланировали охватить 60% всего населения. Это 2 341 733 человека, из них 607 095 - дети.