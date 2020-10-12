Клиентопоток в офисах ВТБ снизился почти на 20%

В связи с изменением эпидемиологической обстановки в России среднее число розничных клиентов, которые посетили отделения ВТБ с 5 по 9 октября, снизилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей и на 16% – по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Всего за последние две недели в офисах банка побывали около 1 млн человек.

Во всех отделениях ВТБ обеспечены необходимые меры санитарной защиты в клиентских залах. В течение дня проводится дезинфекция в помещении, при работе с документами и денежными купюрами. Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В точках продаж сформированы взаимозаменяемые группы, которые обеспечивают бесперебойную работу с физическими и юридическими лицами. Банк также просит клиентов использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и окружающих, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 метра.

Клиенты не изменили продуктовых предпочтений при обслуживании в офисе. Как и ранее, наиболее востребованными услугами являются проведение ипотечных сделок, оформление кредитов наличными и автокредитов. При этом наблюдается повышенный спрос на консультации по инвестиционным продуктам.

- В связи с изменением эпидемиологической обстановки население сокращает посещение мест массового скопления людей без лишней необходимости. Безусловно, это сказывается и на клиентопотоке в банковских офисах, которые уже стали индикатором социальной активности граждан, - комментирует руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко. - При этом сейчас мы не планируем сокращать число наших работающих офисов, чтобы удовлетворить спрос всех клиентов. Одновременно «держим руку на пульсе» и готовы регулировать их количество в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

ВТБ также активно развивает цифровые каналы, с каждым годом все больше переводя клиентов на онлайн-обслуживание. С начала года число пользователей вырос на 1,6 млн человек и на сегодняшний день составляет 9,2 млн. К 2022 году стратегической задачей ВТБ является перевод 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы.