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Происшествия

В Татарстане на Каме нашли утонувшего 79-летнего пенсионера

По предварительным данным, он упал в воду, когда его лодка перевернулась
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Тело извлекли из воды и доставили на берег.

Тело извлекли из воды и доставили на берег.

Фото: МЧС Татарстана

Утром 12 октября диспетчер водных путей сообщил в экстренные службы о том, что в Чистопольском районе Татарстана на реке Кама у правого берега в районе Соляных у 73-го буя в воде лежит тело мужчины.

Спасатели извлекли его примерно через полчаса и доставили на сушу. Погибшим оказался 79-летний пенсионер из Чистополя.

- Инспекторы ГИМС обнаружили на поверхности воды личные вещи, бачок из лодки, предварительно лодка перевернулась и утонула, - сообщили в МЧС Татарстана.

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