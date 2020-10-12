В Татарстане на Каме нашли утонувшего 79-летнего пенсионера

Тело извлекли из воды и доставили на берег. Фото: МЧС Татарстана

Утром 12 октября диспетчер водных путей сообщил в экстренные службы о том, что в Чистопольском районе Татарстана на реке Кама у правого берега в районе Соляных у 73-го буя в воде лежит тело мужчины.

Спасатели извлекли его примерно через полчаса и доставили на сушу. Погибшим оказался 79-летний пенсионер из Чистополя.

- Инспекторы ГИМС обнаружили на поверхности воды личные вещи, бачок из лодки, предварительно лодка перевернулась и утонула, - сообщили в МЧС Татарстана.