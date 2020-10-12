На два дня главную православную святыню Чебоксар откроют для всех желающих

Фото: cheb-eparhia.ru

В Чувашской митрополии решили возродить традицию празднования Дня памяти трех святителей Гурия, Германа и Варсонофия Казанских - духовных основателей Чебоксар. В честь этого, у горожан будет возможность приложиться к иконе Божией Матери “Владимирской”. Главная православная святыня города будет открыта для всех желающих 17 и 18 октября во Введенском кафедральном соборе.

- Чудотворный образ постоянно находится в иконостасе Введенского кафедрального собора, и в обычные дни к нему могут приложиться только священнослужители, - отмечают в пресс-службе Чувашском митрополии.

Икона будет вынута из алтаря и оставлена в центре собора 17 октября в 16.00. Приложиться к ней можно будет этим вечером и весь день 18 числа.