Роспотребнадзор Марий Эл сообщил, в каких районах живут зараженные коронавирусом

С начала пандемии в республике выявили 5 207 случаев инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на понедельник, 12 октября, в Марий Эл с начала пандемии выявлено 5 207 случаев коронавируса. Большинство из них приходится на Йошкар-Олу (2 680) и Медведевский район (507), сообщает местный Роспотребнадзор. Остальные зараженные из Волжска (454), Горномарийского района (184), Моркинского района (183), Звениговского района (160), Советского района (159), Сернурского района (139), Волжского района (135), Козьмодемьянска (125), Куженерского района (86), Оршанского района (77), Килемарского района (76), Параньгинского района (59), Юринского района (42), Мари-Турекского района (41) и Новоторъяльского района (37).

С начала пандемии большая часть зараженных в республике - 4 435 человек, выздоровела. Вместе с тем 56 больных скончались. Сейчас в инфекционных стационарах лечится 741 пациент. У 773 из них пневмония, а у 222 - еще и COVID-19.

В тяжелом состоянии находится 131 госпитализированных, в состоянии средней степени тяжести - 609. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 12 человек, а в кислородной поддержке нуждаются 246.