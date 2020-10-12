В Димитровграде “Лада” выехала на встречку и спровоцировала ДТП: пострадали четыре человека

Среди госпитализированных есть несовершеннолетний парень. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 11 октября, у дома №14 на улице Курчатова в Димитровграде лоб в лоб столкнулись автомобили “Лада 219210” и “ВАЗ 21120”. По предварительным данным, в 18.50 водитель первого авто выехал на встречку, где и произошла авария.

В результате столкновения пострадали четверо: 35-летний водитель “Лады”, а также трое его пассажиров в возрасте 17-ти, 18-ти и 22-х лет. С места произошедшего все они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.