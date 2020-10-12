В Татарстане по факту гибели в пожаре матери и ее 5-месячного сына возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются следователи.Фото: pixabay.com

Вчера вечером, 11 октября, в селе Анатыш в Рыбно-Слободском районе республики во время тушения пожара в частном доме на улице Химиков погибли 27-летняя женщина и ее 5-месячный сын. Получила ожоги рук и ног 49-летняя хозяйка дома - мать и бабушка погибших. Ее с места происшествия госпитализировали в местную ЦРБ.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Пострадавшая женщина сообщила, что ее старший 12-летний внук был в тот злополучный вечер в гостях у друга, а дочь и младший сын спали. Сама она занималась по хозяйству во дворе, когда вдруг в доме раздался хлопок, похожий на взрыв, и появился огонь. Бабушка побежала домой, но не смогла войти - в комнатах бушевало пламя.