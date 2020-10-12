В Ульяновске легковушка насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу по “зебре”

Оба водителя с места ДТП скрылись. Один из них уже разыскан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 11 октября, в Ульяновской области произошло сразу два смертельных наезда на пешеходов. Первый - у дома №4 на улице Репина в Ульяновске. В 12.25 автомобиль “ВАЗ 2110” сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по “зебре”.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Автомобиль же с места аварии скрылся. Вскоре, правда, автоинспекторы разыскали легковушку и ее 18-летнего водителя.

Второе ДТП произошло у дома №21 на улице Володарского в рабочем поселке Чердыклы. Там автомобиль сбил 39-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пешеход так же скончался на месте от полученных травм. Водитель скрылся - его личность устанавливается, сообщает пресс-служба УГИБДД региона.