В Нижнекамске из школы эвакуировали 559 детей

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Сигнал тревоги о том, что в средней школе №26, расположенной на улице Шинников в Нижнекамске, произошло возгорание, на пульт пожарной охраны поступил 12 октября в 9.14. Администрация учебного заведения провела эвакуацию детей, всего в безопасное место вывели 559 школьников и 50 взрослых из числа сотрудников, сообщили в МЧС Татарстана.

На место ЧП приехали пожарные. Они провели разведку и выяснили, что в одном из кабинетов на втором этаже задымилась проводка - произошло короткое замыкание в одном из выключателей, Возгорания не было, но по инструкции необходимо было эвакуировать всех, кто находился в школе.