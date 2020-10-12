Муниципальные парковки в Казани останутся бесплатными по выходным еще на месяц

Фото: pixabay.com

Сообщалось, что льготный режим работы муниципальных парковок в Казани завершится 18 октября. Сейчас же стало известно, что такая мера поддержки бизнеса продлена еще на месяц - до 18 ноября. Об этом на “деловом понедельнике” сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

Напомним, что в мае текущего года власти столицы Татарстана решили поддержать местных предпринимателей, на чьей деятельности особенно сказалась пандемия коронавируса, и увеличивали число дней, в которые парковки были бесплатными.

В ноябре парковки вернутся к докарантинному режиму и будут бесплатными лишь по воскресеньям и праздничным дням. В остальное время, включая субботу, плата за них будет взиматься с 7.00 до 21.00.