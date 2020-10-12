Во время пожара на стройке частного дома в Татарстане пострадал один человек

Он получил ожоги рук и отравился дымом. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сообщение о возгорании в строящемся частном двухэтажном доме около села Набережные Моркваши Верхнеуслонского района в экстренные службы поступило 11 октября в 11.19.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в помещении котельной. Огонь потушили, площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина. Он получил ожоги рук и отравился дымом. Несмотря на это, он от госпитализации отказался.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.