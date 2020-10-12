В Ульяновской области скончались еще четверо зараженных коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 был диагностирован уже 17 226 местным жителям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ульяновской области подтвердились еще четыре смерти больных коронавирусом. Число летальных случаев инфекции там достигло 184. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили еще 164 больных коронавирусом. С начала пандемии такой диагноз был поставлен уже 17 226 людям. Большинство из них - жители Ульяновска (9 453) и Димитровграда (1 924).

На данный момент большая часть зараженных - 14 070 человек, выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 9 416 человек с COVID-19 или подозрением на него.