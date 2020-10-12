В Татарстане коронавирусом заразились еще 35 человек

С начала пандемии в республике выявили 7 584 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 35 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (20). Остальные из Набережных Челнов (3), Альметьевского (2), Зеленодольского (3), Кайбицкого (2), Верхнеуслонского (1), Высокогорского (1), Заинского (1), Мамадышского (1), Нижнекамского (1) и Нурлатского (1) районов. Все случаи контактные.

Среди новых инфицированных нет несовершеннолетних, шестерым - от 18 до 30 лет, 13 - от 30 до 50 лет, восьмерым - от 50 до 60 лет, четверым - от 60 до 70 лет, еще четверым - от 70 до 80 лет. Девять из них госпитализированы, 26 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике выявили 7 584 случая COVID-19. Минздрав Татарстана сообщает о 6 381 выздоровевшем и 88 скончавшихся.