В Татарстане погиб водитель легковушки, которая врезалась в КАМАЗ,

На месте столкновения работали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельная авария произошла на трассе "Казань-Ульяновск" в Буинском районе республики в воскресенье, 11 октября. По предварительным данным, возле деревни Татарское Пимурзино в 19.00 на скорости столкнулись грузовик КАМАЗ и отечественный внедорожник "Нива Урбан".

В результате аварии смертельные травмы получил 45-летний водитель "Нивы". Он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, водитель большегруза не пострадал.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.