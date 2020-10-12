В Татарстане погиб водитель легковушки, которая врезалась в КАМАЗ,

На месте столкновения работали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.
Фото: Лика ИСАЕВА
Смертельная авария произошла на трассе "Казань-Ульяновск" в Буинском районе республики в воскресенье, 11 октября. По предварительным данным, возле деревни Татарское Пимурзино в 19.00 на скорости столкнулись грузовик КАМАЗ и отечественный внедорожник "Нива Урбан".
В результате аварии смертельные травмы получил 45-летний водитель "Нивы". Он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, водитель большегруза не пострадал.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.