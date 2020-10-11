В Татарстане во время пожара в частном доме погибли женщина и ее 5-месячный ребенок

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частном доме на улице Химиков в деревне Анатыш Рыбно-Слободского района республики. Огонь заметили односельчане и вызвали пожарных. К приезду специалистов деревянный дом был практически полностью объят огнем. Местные жители сообщили, что в здании могут находиться 27-летняя женщина и ее пятимесячный сын.

На спасение людей отправились сотрудники звена газодымозащитной службы МЧС Татарстана. Но они обнаружили только тела погибших - мать и ее ребенок скончались.

- Открытое горение внутри дома пожарные ликвидировали в 16.52, - сообщили в чрезвычайном ведомстве. - Причина пожара устанавливается.