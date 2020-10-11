В Татарстане из-за коронавирусной инфекции скончался 88-й пациент

Пенсионерку госпитализировали в Буинскую ЦРБ Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав республики сообщил, что на 11 октября в регионе зарегистрирован 88-й случай смерти от коронавирусной инфекции. Погибшей оказалась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Буинской ЦРБ с диагнозом "внебольничная двухсторонняя пневмония". У нее в процессе лечения произошли обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причину гибели женщины установили опытные сотрудники патологоанатомической экспертизы. Коронавирус ная инфекция была идентифицирована.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в минздраве Татарстана.

Всего на 11 октября в республике было зарегистрировано 34 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 33 – контактные.

Из вновь заболевших четверых госпитализировали, 30 получает лечение на дому.