В Татарстане из-за пробоины на мель села баржа, пострадавших нет

Скриншот с видео МЧС Татарстана.

На мель в Лаишевском районе республики села баржа. Все произошло сегодня, 11 октября, в 8.00. Дежурный диспетчер Казанского района водных путей и судоходства КП Чистополь сообщил в МЧС Татарстана о том, что поступило сообщение, что на 1427 километре водного пути реки Кама неподалеку от Лаишево из-за пробоины села на мель одна из пяти секций баржи, груженой ОПГС. Судно шло по маршруту Беляевка Пермского края - Нижний Новгород. Повреждение находится в районе машинного отделения. На момент аварии на судне находится экипаж в составе 12 человек.

- По факту происшествия организовано взаимодействие с дежурным Татарской транспортной

прокуратуры, оперативным дежурным Министерства транспорта и дорожного

хозяйства Татарстана, ФСБ, Ространснадзором, Волжским государственным бассейновым

управлением водных путей, Казанским линейным отделом Госморречнадзора, - сообщили в МЧС республики.

Сейчас на месте происшествия откачивает воду из баржи толкач ОТ-849. Еще два толкача - направляются к барже с Ульяновска и с Нижнего Новгорода, время в пути для них от 15 до 30 часов.

Топливо с баржи не выливалось, судовой ход не нарушен, угрозы затопления нет. Все обошлось без пострадавших.