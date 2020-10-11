Стену РКБ в Чебоксарах украсило граффити на тему covid-19

Во время работы. Фото Министерства культуры Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Чувашии на одну из стен Республиканской Клинической Больницы местных художники наносят масштабное граффити. Автором рисунка стала Олеся Волкова. Девушка победила на отборочном этапе Фестиваля стрим-арта "ФормArta", об этом рассказали в Министерстве культуры Чувашии.

Готовая работа. Фото Министерства культуры Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

Этот фестиваль проводили во всех регионах Приволжского Федерального Округа. Организаторы отметили, что его главная тема – ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По условиям проводимого фестивали победители получили увидеть свои эскизы на стены городских центральных зданий. Предусмотрен для финалистов и денежное вознаграждение - им положены гранты от 50 до 100 тысяч рублей.