В Татарстане 24-летний парень перелезал через забор и проткнул себя штырем

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В сложную ситуацию попал 25-летний житель Альметьевска, когда в 5.15 в воскресенье, 11 октября, когда решил перелезть через металлическое ограждение дома на улице Гагарина. Во время преодоления препятствия он подскользнулся и проткнул ногу металлическим штырëм. На место ЧП очевидцы вызвали медиков, но врачам "скорой помощи" поребовалась помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС Татарстана спилили штырь, сняли мужчину с забора и передали бригаде "скорой медицинской помощи", сообщили в МЧС республики.