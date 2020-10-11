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В Казани по поводу гибели 16-летней девочки возбудили уголовное дело

Следователи будут выяснять, кто подтолкнул подростка к уходу из жизни
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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По факту гибели девочки возбудили уголовное дело

По факту гибели девочки возбудили уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия в семье жителей столицы Татарстана произошла 10 сентября, когда в своей квартире обнаружили 16-летнюю ученицу одной из средних школ Казани. Девушка попыталась покончить жизнь самоубийством, но когда ее нашли, то медики обнаружили признаки жизни.

Не смотря на срочную госпитализацию и принятые меры к ее спасению врачами БСМП, пострадавшая скончалась утром 11 сентября.

По факту трагедии была проведена доследственная проверка, и по ее результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Доведение до самоубийства". Об этом сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

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