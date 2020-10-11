В Марий Эл сотрудница полиции спасла из горящей квартиры пенсионера

Надежда Ильина спасли из горящей квартиры пенсионера Фото: МВД по Марий Эл

В МВД Марий Эл пришло письмо от жительницы Звенигово. Местная жительница попросила наградить сотрудницу службы участковых уполномоченных полиции Звениговского отдела МВД России Надежду Ильину. Она самостоятельно сумела ликвидировать пожар в квартире и помогла пенсионеру выбраться из задымленного помещения.

Все произошло, когда лейтенант полиции Надежда Ильина заметила, что окна многоквартирного дома идет густой черный дым. Страж порядка сразу сообщила об в МЧС Марий Эл, а сама поспешила к месту происшествия.

Когда женщина попала в горящую квартиру, то увидела, что она была сильно задымлена, горели плита и мебель на кухне. Рядом был пенсионер-хозяин. Он из-за дыма с трудом ориентировался в пространстве. Надежда Ильина вывела мужчину на улицу, а затем вернулась в горящую квартиру. Там она сумела самостоятельно потушить огонь.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС России и бригада медицинских работников, которые оказали пострадавшему специализированную помощь. Выяснилось, что 76-летний пенсионер забыл выключить газовую плиту, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.