В столице Татарстана отметили 75-летие Казанской консерватории

Казанской консерватории исполнилось 75 лет Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Татарстана отпраздновали 75-летнюю годовщину создания Казанская консерватория. Днем создания учебного заведения принято считать 10 октября 1945 года, когда там приняли первых студентов. Это была первая мирная осень после Великой Отечественной войны.

Среди студентов были бывшие фронтовики: хоровой дирижер Азгар Абдуллин, виолончелист Афзал Хайрутдинов – первый выпускник Казанской консерватории, обладатель диплома консерватории №1. Они сразу становились в ряды педагогов и делились своими знаниями с новыми студентами.

Приказом комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР в 1945 году были утверждены пять факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, хорового дирижирования и теоретико-композиторский. Консерваторию возглавил выдающийся композитор и общественный деятель, народный артист СССР Назиб Гаязович Жиганов. Он стал первым ректором. С 2001 года Казанская консерватория носит его имя, а на главном учебном корпусе установлена мемориальная доска.

Сейчас консерваторию возглавляет народный артист России и Татарстана, профессор Рубин Абдуллин. В 1997 году консерватория стала победителем всероссийского конкурса «Окно в Европу» в номинации «Лучший вуз искусства».

Консерватория располагается в пяти зданиях, являющихся архитектурными памятниками. Сегодня образование ведется на 8 факультетах и 21 кафедре, успешно развиваются 12 творческих коллективов, проходят мастер-классы выдающихся музыкантов, организуются крупные фестивали, конкурсы, конференции, зарубежные стажировки. За 75 лет Казанская консерватория подготовила более 7000 выпускников.