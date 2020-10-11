В Казани под колеса двух автомобилей попала и погибла пешеход-нарушитель

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Казани Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельная авария произошла на улице Декабристов возле дома 1а в Московском районе столицы республики. По предварительным данным, 62-летняя женщина-пешеход переходила оживленную магистраль на запрещающий "красный" сигнал светофора. Она начала перебегать дорогу, успела перебежать три полосы, но споткнулась. Падая, она ударилась о заднюю правую дверь проезжавшего мимо автомобиля "Сеат". Женщина упала на дорогу, после чего на нее наехал следующий следом за иномаркой отечественный ВАЗ. Травмы, которые получила пешеход, оказались смертельными, пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщили в МВД Татарстана.