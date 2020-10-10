В Ульяновской области скончались еще двое зараженных коронавирусом

Под медицинским наблюдением с COVID-19 и подозрением на него находятся более 8,1 тысячи человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Число летальных случаев инфекции там достигло 175. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в области провели более 300 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 16 902 случая заражения. На данный момент большинство больных - 13 973 больных, выздоровели. Под медицинским наблюдением с COVID-19 и подозрением на него находятся более 8,1 тысячи человек.

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