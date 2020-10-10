В Татарстане коронавирусом заразились еще 35 человек

С начала пандемии в республике выявили 7 515 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 35 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (19). Остальные из Буинского (4), Арского (2), Нурлатского (2), Альемтьевского (1), Верхнеуслонского (1), Высокогорского (1), Зеленодольского (1), Лаишевского (1), Лениногорского (1), Нижнекамского (1) районов и Набережных Челнов (1). Один случай завозной, 34 - контактные.

Среди новых инфицированных двое несовершеннолетние, троим - от 18 до 30 лет, 17 - от 30 до 50 лет, девятерым - от 50 до 60 лет, троим - от 60 до 80 лет, одному - от 70 до 80 лет. Четверо из них госпитализированы, 31 - оставлен дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике выявили 7 515 случаев COVID-19. Местный Минздрав говорит о 6 369 выздоровевших и 85 скончавшихся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает о 59 скончавшихся.