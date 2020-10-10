В Татарстане фургон вылетел с дороги в кювет и опрокинулся: пять человек госпитализированы

Авария произошла на 928 километре автодороги М-7 “Волга” у села Кутлу-Букаш. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В пятницу, 9 октября, на 928 километре автодороги М-7 “Волга” у села Кутлу-Букаш произошла авария с участием грузопассажирского фургона УАЗ 374195, в котором ехали рабочие одного из местных лесхозов. По предварительным данным, около 15.05 водитель “буханки” не выбрал безопасную скорость движения и совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

С места ДТП с различными травмами был госпитализирован как сам 35-летний водитель, так и пятеро его пассажиров: 59-летний мужчина и женщины в возрасте 58-и, 57-и и 55-и лет. Еще двое мужчин 35-и и 47-и лет после оказания медицинской помощи были отпущены из больницы домой.