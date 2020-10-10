В результате столкновения автомобиля и трактора в Татарстане один человек скончался, другой - госпитализирован

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В пятницу, 9 октября, на 13 километре автодороги Шемурша-Баишево в Дрожжановском районе произошла авария. Около 18.25 там столкнулись автомобиль ВАЗ-211440 и трактор МТЗ-82 с прицепом. По предварительным данным, 27-летний водитель легковушки - житель Чувашии, не выбрал безопасную скорость и врезался в сельскохозяйственную машину сзади.

От полученных травм на месте скончался 31-летний пассажир “ВАЗа” - также житель Чувашии. С места произошедшего в состоянии комы был госпитализирован трехлетний ребенок. Мальчика доставили в центральную больницу Батыревского района.