В Набережных Челнах автомобиль насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на “красный”

Авария произошла у дома №64 по проспекту Сююмбике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 9 октября, у дома №64 по проспекту Сююмбике в Наберженых Челнах произошло смертельное ДТП. Там около 23 часов автомобиль ВАЗ-2112 сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Известно, что за рулем легковушки находился 19-летний студент, чей водительский стаж составляет всего год. По предварительным данным, парень не выбрал безопасную скорость движения.